Glashütte in Freital nach 223 Jahren insolvent

Betrieb in Sachsen

Aktualisiert am 02.03.2025 - 09:15 Uhr

Aktualisiert am 02.03.2025 - 09:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Glashütte Freital ist ein wichtiger Arbeitergeber in dem sächsischen Ort, jetzt ist der Betrieb in Schieflage geraten. Wie der MDR berichtet, hat das Management des Unternehmens Insolvenz angemeldet. Das Verfahren für die insolvent Glashütte soll demnach in Eigenverantwortung laufen und die Hütte durch einen Sanierungsplan gerettet werden.