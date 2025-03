Die Druckbranche steckt in der Krise – und das trifft nun auch ein Unternehmen in Baden-Württemberg: Die Konradin Druck GmbH in Leinfelden-Echterdingen hat beim Amtsgericht Esslingen einen Insolvenzantrag gestellt. Dies teilte die beauftragte Stuttgarter Kanzlei Anchor Rechtsanwälte mit. Mehr als hundert Mitarbeiter sind betroffen und bangen um ihre Zukunft. Zuerst berichtete die "Stuttgarter Zeitung" darüber.

Die Insolvenz von Konradin Druck reiht sich in die Krise der gesamten Druckbranche ein. "Es wird nicht mehr so viel gedruckt", bringt von Braun das Kernproblem auf den Punkt. Hinzu kommt die Insolvenz eines wichtigen Kunden, die das Unternehmen hart getroffen hat. Zudem leidet die Druckerei unter den Problemen der Automobilzulieferer, die einen großen Teil der Kundschaft ausmachen. "Denen geht es im Moment auch nicht so gut", so von Braun weiter.