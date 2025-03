Autobauer in der Krise

VW-Chef Oliver Blume: Auch das Management des Autobauers soll sich an der Sanierung des Konzerns beteiligen. (Quelle: IMAGO/Jens Schicke)

Volkswagen steckt tief in der Krise, wegen fehlender Verkäufe rechnet der Konzern mit 20 Prozent weniger Gewinn. Jetzt soll auch im Vorstand gespart werden.

Die Vorstände von Volkswagen haben beschlossen, ihre Gehälter um bis zu elf Prozent zu kürzen. Das berichtet das "Handelsblatt". Demnach boten die Vorstände den Verzicht auf einen Teil ihrer Vergütung an, und der Aufsichtsrat stimmte diesem Vorschlag am Freitagnachmittag zu.

Konzernchef Oliver Blume betonte in der Vergangenheit mehrmals, dass sich das Management überproportional an den Einsparmaßnahmen beteiligen werde. Die Kürzung umfasst sowohl den festen Teil des Gehalts als auch den Jahresbonus und Langfristboni, die sich am Aktienkurs orientieren. Der Gehaltsverzicht folgt einem gestaffelten Modell: 2025 und 2026 sinkt die Vergütung um elf Prozent, 2027 um 8,5 Prozent, 2028 um 6,5 Prozent und 2029 um 5,5 Prozent.