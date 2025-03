Aktualisiert am 11.03.2025 - 13:59 Uhr

Aktualisiert am 11.03.2025 - 13:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

VW steckt in der Krise. Tatsächlich verzeichnete Volkswagen für 2024 einen dramatischen Gewinneinbruch von über 30 Prozent. Trotz der Schieflage bekommen die Tarifbeschäftigten des Konzerns für das vergangene Jahr eine Bonuszahlung in Höhe von 4.800 Euro. Das teilten Konzern und Betriebsrat am Dienstag mit.