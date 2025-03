Langer Arbeitskampf

Der Gewinneinbruch hängt vor allem mit geringeren Absätzen in China und einer teuren Umstrukturierung im Konzern zusammen. Bei der seit Jahren schwächelnden Kernmarke VW einigten sich Unternehmen und die Gewerkschaft IG Metall im Dezember nach hitzigen Diskussionen auf ein Sanierungsprogramm. Dieses umfasst den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 – das ist jede vierte Stelle. Zudem sollen diverse Bonuszahlungen und Zulagen gekürzt und Lohnerhöhungen ausgesetzt werden.

Eine Besonderheit dazu wurde am Dienstagmorgen ebenfalls bekannt gegeben: Die Mitarbeiter erhalten in diesem Jahr noch einmal ihren vollen Bonus. Dieser beträgt 4.799,50 Euro und liegt damit sogar etwas höher als im Vorjahr. Von der Zahlung profitieren etwa 120.000 Beschäftigte. Der Grund dafür ist, dass immer die beiden vorangegangenen Geschäftsjahre entscheidend sind. Der Bonus wird in zwei Raten, einmal im November und einmal im Mai, ausgezahlt. Teil des Sanierungsplans ist es, dass die Mai-Rate in den kommenden zwei Jahren ausgesetzt und nur der November-Anteil in Höhe von 1.900 Euro ausgezahlt wird. Danach steigt die Zahlung wieder stufenweise an.