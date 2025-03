Stiftung Langwied in Saarbrücken: Der Pflegeanbieter hat Insolvenz beantragt. (Quelle: BeckerBredel)

"Managementfehler in der Vergangenheit" haben zur Folge, dass der Pflegeanbieter Stiftung Langwied aus Saarbrücken Insolvenz anmelden muss. Entlassungen soll es nur wenige geben.

Der Pflegeanbieter Stiftung Langwied aus Saarbrücken hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Als Grund nannte Direktor Maik Müller "Managementfehler" in der Vergangenheit. Zuerst berichtete die "Saarbrücker Zeitung" darüber.

Wichtige Einrichtungen betroffen

Die Stiftung betreibt unter anderem das Altenheim Langwiedstift in Saarbrücken mit 134 Betten sowie das Seniorenheim Willi-Graf-Haus in Burbach, das im April mit 60 Plätzen voll belegt sein wird. Zudem gehören zur Stiftung fünf Jugendhilfeeinrichtungen. Insgesamt sind dort 263 Mitarbeiter beschäftigt, die am Aschermittwoch über die finanzielle Lage informiert wurden.