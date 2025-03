2016 hatte er die Brauerei gemeinsam mit Julius Langosch gegrĂŒndet. Die Produktion soll vorerst weiterlaufen – unter Aufsicht des vorlĂ€ufigen Insolvenzverwalters Hanns Pöllmann, der bereits Erfahrung mit Ă€hnlichen Verfahren in der Region hat. Das Ziel sei es, den Standort am Gut Graßlfing zu erhalten. Dort will man verstĂ€rkt auf den Direktverkauf setzen und GĂ€ste im angeschlossenen Biergarten sowie in der Event-Location "Zwickelei" bedienen. Das Lager sei noch gut gefĂŒllt, der Flaschenverkauf werde jedoch reduziert.