Die Community-Plattform Copetri GmbH hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen aus Frankfurt am Main hatte einen Antrag auf Eröffnung für ein entsprechendes Verfahren Anfang April gestellt, heißt es in einer Mitteilung. Eine geplante Großveranstaltung, die am 3. und 4. Juni in Mainz hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt.