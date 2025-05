Eine Dämmung an einem Einfamilienhaus (Symbolbild): Bauen in Deutschland ist auch wegen vieler Vorschriften teuer. (Quelle: IMAGO/Robert Poorten/imago)

Wer in Deutschland ein Haus baut, muss tief in die Tasche greifen. Das Bauen ist hierzulande wesentlich teurer als bei europäischen Nachbarn, hat schon der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck beim Wohnungsbautag 2024 in Berlin gesagt. Ein Grund dafür: die hohen Standards und die vielen Vorschriften. So müssen Wände mittlerweile dicker sein als noch zuvor. Das bedeutet mehr Materialeinsatz, zum Beispiel Beton, Zement und Stahl. Insgesamt gibt es 3.900 Vorschriften für das Bauwesen. Doch das könnte sich ändern.