Der Software-Milliardär und Mäzen Hasso Plattner will das Gelände mit dem ehemaligen Landtagsgebäude auf dem Brauhausberg in Potsdam zu einem Universitäts-Campus umbauen. Das geht aus Informationen der Deutschen Presse-Agentur hervor. Zuerst berichteten "Bild" und Berliner "B.Z." am Nachmittag darüber. Laut Berichten soll die Investitionssumme in Milliardenhöhe liegen. Details sollen am Montag vorgestellt werden.