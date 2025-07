Richard Liu: Will der JD.com-Gründer Saturn und MediaMarkt übernehmen? (Archivfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

Richard Liu trägt Verantwortung für eines der größten digitalen Handelsunternehmen der Welt. Der Konzern JD.com , den Liu 1998 gegründet hatte, ist einer der größten Online-Handelsplattformen in China . Doch Richard Liu, der eigentlich Liu Qiangdong heißt, strebt mittlerweile nach Europa.

Lius Unternehmen, dessen Verwaltungsrat er weiter vorsteht, ist aktuell an einer Übernahme von den deutschen Elektronikmärkten MediaMarkt und Saturn interessiert. Man sei aktuell in Gesprächen, teilte die Holding Ceconomy am Donnerstag mit.