Justizministerin Stefanie Hubig will Regel ändern

Stefanie Hubig (SPD), Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, aufgenommen bei einem Interview in Berlin. (Archivbild) (Quelle: Kira Hofmann/imago)

Vermieter können die Mietpreisbremse umgehen, indem sie eine möblierte Wohnung anbieten. Justizministerin Hubig will jetzt eingreifen.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will die Umgehung der Mietpreisbremse bei möblierten Wohnungen stoppen. Die Regeln ließen viele Schlupflöcher, sagte Hubig den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Deshalb meinen manche Vermieter, man könne die Mietpreisbremse umgehen, indem man in seine Wohnung zwei Stühle stellt. Wir wollen dieser Masche einen Riegel vorschieben", kündigte Hubig an.