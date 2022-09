Börsengang: Riesen-Run auf Porsche-Aktien

Der Eigentümer des Stuttgarter Sportwagenbauers, Volkswagen , bietet noch bis zum 28. September 113,9 Millionen Porsche-Vorzugsaktien in einer Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro an. Die Nachfrage nach den Papieren erreicht also bereits ein deutlich zweistelliges Milliardenvolumen.

Der Porsche-Börsengang ist einer der wenigen im laufenden Jahr, die viel Aufmerksamkeit bekommen. In Zeiten, in denen die Börsen wie zuletzt eher schwach laufen, halten sich Unternehmen in der Regel mit einem sogenannten Initial Public Offering (IPO) zurück, weil sie fürchten mit ihren Papieren von Beginn an in einen Abwärtssog zu geraten.