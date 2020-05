Geld anlegen

Was sind Investmentfonds – und was bringen sie mir?

Eine Frau am Laptop: So einfach können Sie mit Investmentfonds Geld anlegen. (Quelle: Eibner Europa/imago images)

Um Ihr Risiko bei der Geldanlage breit zu streuen, bieten sich Fonds an. Neben Aktien und Anleihen können Sie damit sogar in Getreide oder Öl investieren. Wie das geht und was das bringt, lesen Sie hier.

Als Anleger können Sie Ihr Geld nicht nur in einzelne Aktien, also Anteile eines Unternehmens, investieren. Ihnen stehen noch mehr Möglichkeiten offen. Beispielsweise können Sie Ihr Geld in Immobilien, einen ganzen Aktienindex oder sogar Getreide anlegen.



Wussten Sie nicht? Kein Problem. Im Folgenden erfahren Sie, was sogenannte Investmentfonds sind, wie sie funktionieren – und welche es gibt. Ein Überblick für Anlage-Einsteiger.

Im Allgemeinen ist ein Fonds ein Topf voll Geld, das aus mehreren Quellen stammt und für einen bestimmten Zweck ausgegeben werden soll. Auch bei der Geldanlage spricht man von Fonds. Gemeint sind damit aber in der Regel Investmentfonds.



Das ist eine Art Korb, bei dem das Geld, das in ihm liegt, in Wertpapiere, Immobilien oder Rohstoffe investiert werden soll. Ziel eines Investmentfonds ist es, das angelegte Geld durch die Wertsteigerung der Wertpapiere oder Häuser zu vermehren.

Ein Unternehmen, das einen Fonds auflegt, also Gelder für ein Investment einsammelt und investiert, nennt man Investmentgesellschaft oder auch Fondsgesellschaft. Bekannte Fondsgesellschaften sind beispielsweise Blackrock, Fidelity, Deka Investments oder Union Investment.

Ganz einfach: Mit einem Investmentfonds können Sie in Anlageobjekte investieren, in die Sie Ihr Geld ansonsten nicht oder nur mit großem Aufwand anlegen können. Der Grund: Dadurch dass bei einem Fonds viele Menschen ihre Gelder für einen bestimmten Zweck zusammenlegen, können Sie sich als Eigentümer eines Fonds-Anteils an einer Immobilie oder an einem Investment in Rohstoffen wie Getreide oder Rohöl beteiligen – ohne etwa gleich ein ganzes Haus zu kaufen.



Als Privatanleger können Sie von solch einem Investment profitieren. Das funktioniert so: Sie kaufen einen Anteil von einem Fonds. Sie legen Ihr Geld sozusagen in den Korb. Dieses Geld wird dann in Wertpapiere, Immobilien oder Rohstoffe wie Gold angelegt.



Wenn die Kurse dieser Anlageobjekte steigen, sprich wenn die Preise nach oben gehen, profitieren Sie davon: Sie erzielen einen Kursgewinn, auch Ertrag oder Rendite genannt. Wenn Sie Ihre Anteile später verkaufen und der Preis höher ist als zum Kaufzeitpunkt, machen Sie einen Gewinn.

Bei Investmentfonds streuen Sie das Risiko breit

Bei Investmentfonds gilt außerdem: Ihr Risiko ist meistens niedrig – denn ein Fonds investiert in der Regel nicht nur in ein Anlageobjekt, also etwa nur in eine einzige Aktie. Stattdessen legt ein Fonds das Geld breit an, in viele verschiedene Aktien, Anleihen oder Immobilien. Das schützt Sie als Anleger vor möglichen Verlusten, wenn die Kurse sinken.

Ein weiterer Vorteil: Mit einem Investment in einen Fonds müssen Sie sich nicht darum kümmern, wo Sie Ihr Geld für wie lange anlegen. Das übernimmt der Manager eines Fonds, in den Sie investieren. Der Fondsmanager verwaltet also die Gelder in dem Korb und legt sie an. Dafür erhält er eine Provision, die Ihnen von der Rendite abgezogen wird.



Es gibt jedoch auch Fonds, die nicht von einem Fondsmanager betreut werden (siehe unten). Bei diesen wird ein Index, meist ein Aktienindex, nachgebildet. Diese Indexfonds sind deshalb viel günstiger.

Ein Fonds ermöglicht es Ihnen also, in verschiedene Anlageobjekte zu investieren, ohne sich groß darum zu kümmern und selbst die Objekte umständlich auszusuchen. Mit einem Fonds können Sie bereits mit einem vergleichsweise geringen Betrag von steigenden Kursen profitieren.

Um in einen Investmentfonds zu investieren, benötigen Sie zunächst ein Wertpapierdepot. Das können Sie im Internet bei einer Direktbank oder einem Onlinebroker am günstigsten und einfachsten anlegen.

In diesem Depot – das Sie sich wie eine Art Bankkonto vorstellen können – sind all Ihre Wertpapiere und Fondsanteile übersichtlich enthalten. Um Wertpapiere zu erwerben, brauchen Sie neben dem Depot ein sogenanntes Verrechnungskonto. Das können Sie am einfachsten bei der Direktbank eröffnen, bei der Sie auch Ihr Depot haben.

Jeder Fonds besitzt eine Wertpapierkennnummer (WKN) oder die internationale Version davon, die "International Securities Identification Number" (ISIN). Mithilfe dieser Nummern finden Sie über die Suchmaske in Ihrem Depot schnell und einfach den jeweiligen Fonds und können einen Anteil von ihm kaufen.

Je nach Art der Anlageobjekte, aber auch ihrer Laufzeit oder wie sie verwaltet werden, lassen sich die Fonds verschiedenen Typen zuordnen. Ein Überblick:

Außerdem unterscheidet man zwischen Publikumfonds und Spezialfonds (siehe unten).

Grundsätzlich gilt: Nicht jeder Investmentfonds steht jedem Anleger offen. Ein Spezialfonds ist ein Fonds, in den Sie als Privatanleger nicht investieren können. Hier legen beispielsweise Versicherungsgesellschaften oder Stiftungen Geld an.



Der Clou: Eine solche Organisation ist meist der einzige Anleger eines Spezialfonds. Das bedeutet, dass der Fonds ganz auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden und schnell auf Marktveränderungen reagieren kann.

Ein Publikumfonds hingegen steht allen Anlegern offen. In einen Publikumfonds können Sie also Ihr Geld leicht mithilfe Ihres Wertpapierdepots anlegen (siehe oben).