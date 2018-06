Wirtschaft

RBC Capital senkt Ziel für Commerzbank - 'Sector Perform'

01.06.2018, 08:27 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Commerzbank von 11,85 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen begründet dies in einer am Freitag vorliegenden Studie mit gesunkenen Zinserwartungen und entsprechenden Auswirkungen auf die Gewinnschätzungen der Bank./ag/la

Datum der Analyse: 01.06.2018

