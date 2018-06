Wirtschaft

Morgan Stanley senkt Deutsche Börse auf 'Underweight'

11.06.2018, 09:01 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktien der Deutschen Börse von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 103,35 auf 105,00 Euro angehoben. Analyst Vikhyat Sharma geht in einer am Montag vorliegenden Studie von einem schleppenderen Gewinnwachstum bis 2020 aus. Mit im Schnitt 8 Prozent pro Jahr liegt er nun sowohl unter den Konzernzielen als auch den Markterwartungen von 10 bis 15 Prozent. Die Bewertung hält er für ausgereizt./ag/mis

Datum der Analyse: 11.06.2018