UBS hebt Ziel für Just Eat auf 1040 Pence - 'Buy'

19.06.2018, 10:41 Uhr | dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Just Eat von 915 auf 1040 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der bevorstehende Kapitalmarkttag des Essenslieferanten könnte als Kurstreiber fungieren, schrieb Analyst Chris Grundberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen./edh/la

Datum der Analyse: 19.06.2018

