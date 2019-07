Radikaler Umbau geplant

Deutsche Bank will weltweit 18.000 Stellen abbauen

07.07.2019, 17:07 Uhr | dpa, rtr

Die krisengeschüttelte Deutsche Bank plant umfangreiche Veränderungen, um die Profitabilität zu steigern. Zu dem Programm gehört auch der Abbau von Tausenden Stellen.

Die Deutsche Bank bringt eine umfangreiche Neuausrichtung auf den Weg. Der Konzernumbau werde bis Ende 2022 voraussichtlich 7,4 Milliarden Euro kosten, teilt der Dax -Konzern nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Das Kreditinstitut will sich aus dem Aktienhandelsgeschäft zurückziehen und plant im Zuge ihrer Umstrukturierung bis 2022 den Abbau von rund 18.000 Stellen.

Kreditinstitut will interne "Bad Bank" gründen

Die bereinigten Kosten sollen bis 2022 auf 17 Milliarden Euro sinken. Wegen der Kosten für den Umbau schreibt die Bank im zweiten Quartal einen Verlust von 500 Millionen Euro vor und 2,8 Milliarden Euro nach Steuern.



Bereinigt um diese Belastungen erwarte die Bank für das zweite Quartal einen Gewinn vor Steuern in Höhe von rund 400 Millionen Euro und nach Steuern von 120 Millionen Euro. Die Zwischenbilanz für das zweite Quartal 2019 will der Konzern wie geplant am 24. Juli veröffentlichen.



Vorstände gehen



Die Vorstände Sylvie Matherat und Frank Strauss gehen zum 31. Juli 2019. Christiana Riley, Bernd Leukert und Stefan Simon sollen neue Vorstände werden.







Die Deutsche Bank gründet zudem eine interne "Bad Bank", um Bilanzpositionen abzuwickeln, die aus den Geschäftsfeldern stammen, die aufgegeben oder verkleinert werden sollen. Diese Positionen umfassen 74 Milliarden Euro an risikogewichteten Aktiva.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa, Reuters