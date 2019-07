In ganz Deutschland

Ikea kauft gebrauchte Möbel zurück

08.07.2019, 13:08 Uhr | dpa, cch, t-online.de

Ikea-Kunden können künftig an allen Standorten in Deutschland gebrauchte Möbel zurückgeben und bekommen dafür eine Guthabenkarte. Das sogenannte Zweite-Chance-Programm startet am 15. Juli bundesweit.



Ikea kauft gebrauchte Möbel von Kunden bald bundesweit zurück. Ab Mitte Juli können Kunden in allen 53 Einrichtungshäusern in Deutschland ihre Möbel zurückgeben und erhalten dafür eine Gutscheinkarte. Die Second-Hand-Möbel werden zusammen mit Ausstellungstücken und Retouren in der "Fundgrube" weiterverkauft. Ikea hatte das Programm seit September in fünf Häusern getestet, es sei gut verlaufen.

Welche Möbel sich für den Rückkauf eignen

"Wir beobachten heute ein wachsendes Bedürfnis der Menschen, nachhaltiger zu konsumieren. Die 'Zweite Chance' ist eines unserer Angebote dazu", erklärt Christiane Scharnagl, Sustainability Managerin bei Ikea Deutschland. Ikea wolle damit dazu beitragen, die Nutzungsdauer von Möbelstücken zu verlängern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für den Rückkauf akzeptiert Ikea nur Möbel in gutem Zustand. Rund 1.000 Artikel hat das Möbelhaus definiert, die für einen Rückkauf in Frage kommen. Darunter Esstische und Stühle, Kommoden oder Couch- und Beistelltische. Kunden können über die Website www.ikea.de/zweitechance prüfen, ob ihr Artikel infrage kommt und welchen Preis sie erwarten können.



Mit diesem Vorschlag und dem aufgebauten Produkt können sie ins Einrichtungshaus an den Rückgabeschalter kommen. Entspricht der Zustand des Produkts den online gemachten Angaben, gibt es eine Guthabenkarte im Wert des Preisvorschlags. In der Fundgrube sind die gebrauchten Möbel laut Unternehmen zum Rückkaufpreis plus Mehrwertsteuer erhältlich.

Vielzahl der Möbel findet innerhalb von zwei Tagen neuen Besitzer

Beim Test seien vor allem Klassiker wie das Billy-Regal, Kommoden und Kleinmöbel wie Stühle beliebt gewesen. Die meisten Produkte hätten innerhalb von zwei Tagen einen neuen Besitzer gefunden. Besonders groß sei das Interesse in Berlin gewesen. Wie viele Möbel während der Testphase zurückgekauft wurden, gab das Unternehmen nicht preis.









Mit der "Zweiten Chance" erweitert Ikea das Angebot in der Fundgrube. Im Geschäftsjahr 2018 fanden hier 3,5 Millionen Produkte einen neuen Besitzer, die im regulären Sortiment nicht mehr verkäuflich waren. Dabei handelt es sich zu 55 Prozent um umgetauschte Ware, die nicht mehr im Originalzustand ist, und zu 35 Prozent um Ausstellungsstücke.