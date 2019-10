Megafusion in der Autobranche

Fiat Chrysler und PSA kündigen Zusammenschluss an

31.10.2019, 08:08 Uhr | dpa , t-online.de

Bereits am Dienstag wurde bekannt, dass sich der italienisch-amerikanische Autokonzern Fiat Chrysler und der französische Autobauer PSA in Verhandlungsgesprächen befinden. Nun wurde eine Fusion bestätigt.

Der französische Opel-Mutterkonzern PSA und der italienisch-amerikanische Automobilhersteller Fiat Chrysler (FCA) haben sich auf einen Fusionspakt verständigt. Das teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit.

Viertgrößter Autokonzern der Welt

Durch die Fusion entsteht nun der viertgrößte Autohersteller der Welt. Der neue Verbund käme laut Branchenangaben auf einen Absatz von rund neun Millionen Fahrzeugen. Größer seien nur noch Volkswagen, Toyota und der französisch-japanische Renault-Nissan-Verbund.





Der französische Staat kündigte bereits an, dass er als wichtiger PSA-Anteilseigner einer Fusion gegenüber aufgeschlossen sei: "Die Konsolidierung in dieser Branche ist ein Ziel, dass von den Herstellern in diesem Sektor und dem Staat geteilt wird", sagte eine Sprecherin.