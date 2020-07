"Hervorragender Job"

Deutsche Post will Mitarbeitern 300-Euro-Bonus zahlen

08.07.2020, 09:51 Uhr | dpa

Ein Schild mit dem Logo der Deutschen Post und DHL: Das Unternehmen will allen Mitarbeitern 300 Euro Bonus zahlen. (Quelle: dpa)

Die Mitarbeiter der Deutschen Post sollen einen Bonus bekommen: 300 Euro. Der Grund: Ihr "hervorragender Job" in der Corona-Zeit, so der Post-Chef. Entlassungen schließt er derweil nicht aus.

Alle Mitarbeiter der Deutschen Post weltweit sollen einen Bonus von 300 Euro bekommen. "Wir wissen genau, wer in diesen Zeiten einen hervorragenden Job gemacht hat", sagte Vorstandschef Frank Appel am Mittwoch in einer Telefonkonferenz.



Zuvor war ein solcher Bonus vonseiten einer kleineren Gewerkschaft vorgeschlagen worden – der Post-Chef stritt jedoch ab, mit der Maßnahme auf diesen Vorstoß reagiert zu haben. Insgesamt veranschlagt das Unternehmen dafür rund 200 Millionen Euro.

Deutsche Post: Entlassungen sind möglich

Trotz eines insgesamt positiven Verlaufs des zweiten Quartals schloss Appel Entlassungen nicht vollständig aus. Wenn es Kunden aufgrund der Corona-Krise schlecht gehe, habe das Auswirkungen auf die Post als Dienstleister.



"Wir werden aber alles versuchen, das für unsere Mitarbeiter so erträglich wie möglich zu gestalten", erklärte Appel. So habe man im Laufe der Krise etwa Beschäftigte vorübergehend in anderen Sparten untergebracht.