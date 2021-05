Aktien Europa: Freundlich - Wenig Impulse

24.05.2021, 18:27 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die am Pfingstmontag geöffneten wichtigsten europäischen Aktienbörsen sind freundlich aus dem Handel gegangen. Der EuroStoxx 50 schloss 0,24 Prozent höher bei 4035,58 Punkten. Der französische Cac 40 gewann 0,35 Prozent auf 6408,49 Zähler. Der britische FTSE 100 legte um 0,48 Prozent auf 7051,59 Punkte zu.

Das Geschäft verlief vor dem Hintergrund einiger geschlossener Börsen recht ruhig. So wird in Deutschland, der Schweiz und Österreich der Handel erst wieder am Dienstag aufgenommen. Zudem wurden weder in Europa noch in den USA marktbewegende Konjunkturdaten veröffentlicht.