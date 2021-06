Vakzin verfehlt Ziele

Curevac-Aktie bricht um mehr als 50 Prozent ein

17.06.2021, 08:03 Uhr | mak, t-online

Curevac-Logo an der Firmenzentrale in Tübingen (Symbolbild): Die Aktie brach stark ein. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Der Impfstoff der Tübinger Biotech-Firma Curevac galt als aussichtsreicher Kandidat im Kampf gegen Corona. Nun musste das Unternehmen einen herben Rückschlag einstecken. Die Aktie ist im freien Fall.

Die in den USA gelistete Aktie des deutschen Impfstoffkandidaten Curevac ist am Donnerstag vorbörslich heftig eingebrochen. Der Börsenkurs sackte beim Broker L&S zeitweise um 56 Prozent ab. Kostete ein Anteil des Tübinger Biotech-Unternehmens am Mittwoch noch rund 78 Euro, wird das Papier jetzt bei rund 35 Euro gehandelt.

Der Grund für den starken Kursverfall: Der aussichtsreiche Corona-Vakzinkandidat des Unternehmens hat bei einer zweiten Zwischenanalyse die statistischen Ziele verfehlt, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung schrieb.



CureVac - 82,71 EUR CureVac Hoch 119,60 Zwischenwert Hoch / Mittel 99,23 Mittel 78,85 Zwischenwert Mittel / Tief 58,47 Tief 38,10 Okt '20 Jan '21 Apr '21

Bei der sogenannten Phase 2b/3-Studie für den Corona-Impfstoffkandidaten wurde laut Unternehmen eine Wirksamkeit von lediglich 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrads erzielt – ein herber Rückschlag.

Auch die Aktie des deutschen Pharma- und Chemiekonzerns Bayer wird vorbörslich um 0,9 Prozent tiefer gehandelt. Denn Bayer ist ein Partner von Curevac, will den Impfstoff produzieren und verteilen.

Bayer -22,67% 53,29 EUR Bayer Hoch 72,60 Zwischenwert Hoch / Mittel 64,54 Mittel 56,48 Zwischenwert Mittel / Tief 48,42 Tief 40,36 Jul '20 Okt '20 Jan '21 Apr '21

Am 24. Juni steht die Hauptversammlung an

Schon seit einiger Zeit stand die Aktie von Curevac unter Druck. Denn die Zulassung des Vakzins durch die EU stand bislang aus. Am Freitag erst teilte das Bundesgesundheitsministerium mit, den Impfstoff von Curevac erst wieder in die Planung für die Impfkampagne aufnehmen, wenn eine Zulassung erfolgt ist. In diesem Quartal habe man die Lieferung von 1,4 Millionen Impfdosen gestrichen.

Kommende Woche, am 24. Juni, findet die Hauptversammlung des Biotech-Unternehmens statt. Hier wird der Kursverfall der Aktie mit Sicherheit auf der Tagesordnung stehen.