Aktien New York: Dow nimmt Schwung vom Freitag in die neue Woche mit

15.11.2021, 16:39 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Montag seine Ende letzter Woche erzielten Gewinne etwas ausgebaut. Der US-Leitindex legte um 0,25 Prozent auf 36 189,20 Punkte zu und profitierte damit von einem Kurssprung bei den Aktien von Boeing.

Der marktbreite S&P 500 bewegte sich derweil bei 4686,99 Punkten kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,19 Prozent auf 16 168,86 Punkte nach.