Aktien Europa: Kaum verändert - Märkte verlieren an Schwung

17.11.2021, 11:02 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch nach dem jüngsten Höhenflug keine großen Kursbewegungen verzeichnet. Nach den Gewinnen der Vorwochen fehlte die Kraft für einen weiteren Anstieg. Der EuroStoxx 50 stagnierte am Vormittag bei 4401,35 Punkten.

Auch an den großen Länderbörsen war die Entwicklung gebremst. Der französische Cac 40 tendierte kaum während, während der britische FTSE 100 um 0,3 Prozent auf 7304,34 Punkte nachgab.

Neue Inflationsdaten aus Großbritannien belasteten dabei etwas. Im Oktober waren die Lebenshaltungskosten gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,2 Prozent gestiegen und verzeichneten damit den stärksten Zuwachs seit zehn Jahren. Die hohe Inflation diesseits und jenseits des Atlantiks hat Sorgen vor einem strikteren Kurs der Notenbanken angefacht.

Auch die Entwicklung der Corona-Zahlen in vielen europäischen Ländern dämpfte die Stimmung, drohen dadurch doch weitere Maßnahmen. So verschärfte etwa Österreich die Bestimmungen für die Einreise.

Das spiegelte sich in der Entwicklung der einzelnen Branchen wider. So rangierten Tourismusaktien am unteren Ende der Skala. Der Sektor fiel auf den tiefsten Stand seit August. Technologiewerte profitierten dagegen von guten Vorgaben aus den USA, wobei die Zuwächse aber überschaubar blieben.

Zu den wenigen Werten mit etwas stärkerer Veränderung gehörten Richemont, die um 1,2 Prozent anzogen. Die Investmentbank Stifel hatte den Luxusgüterwert von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 122 auf 165 Franken angehoben.

Verluste verzeichneten dagegen Roche. Der Pharmakonzern hatte nach enttäuschenden Studien-Ergebnissen zu einem Covid-19-Präparat die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Atea beendet.

Ahold Delhaize schwächelten ebenfalls. Die französische Bank Societe Generale hatte den niederländischen Einzelhandelswert von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach ihrem guten Lauf seien die Papiere des Lebensmittelhändlers fair bewertet, schrieb Analyst Arnaud Joly. Die ambitionierten mittelfristigen Konzernziele seien eingepreist.