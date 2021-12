dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax hält sich stabil

09.12.2021, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte der Dax am Donnerstag stabiler starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 15 715 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax der fulminanten Erholung zu Wochenbeginn etwas Tribut gezollt. An der 21-Tage-Durchschnitslinie, die den kurzfristigen Trend abbildet, kam er nicht weiter. Gerade Technologiewerte konnten wie in Asien wieder anziehen, nachdem die Nasdaq-Indizes am Vorabend ihre Erholung zurück Richtung Rekordhochs fortsetzen konnten. Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda hält den Markt weiter für ausreichend gegen Risiken "geboostert". Aber auch die Schwankungen dürften stark bleiben.

USA: - ZURÜCKHALTUNG - Nach der Erholungsrally der vergangenen beiden Tage haben die Anleger an den US-Börsen zur Wochenmitte wieder mehr Vorsicht walten lassen. Die großen Aktienindizes bewegten sich am Mittwoch nahe ihrer Schlusskurse vom Vortag. Immerhin schaffte es der Leitindex Dow Jones Industrial in den letzten Handelsminuten noch ins Plus, das am Ende 0,10 Prozent auf 35 754,75 Punkte betrug. An den beiden Vortagen war der Dow um mehr als drei Prozent gestiegen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann zuletzt 1,9 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen schloss rund ein halbes Prozent im Minus

DAX 15687,09 -0,80%

XDAX 15721,54 -0,74%

EuroSTOXX 50 4233,09 -1,01%

Stoxx50 3726,78 -0,59%

DJIA 35754,75 0,10%

S&P 500 4701,21 0,31%

NASDAQ 100 16394,34 0,42%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,65 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1329 -0,18%

USD/Yen 113,62 -0,04%

Euro/Yen 128,72 -0,22%

ROHÖL:

Brent 76,33 +0,51 USD

WTI 72,96 +0,60 USD

