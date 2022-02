Öl, Gold, Palladium

Eskalation in der Ukraine-Krise lässt Rohstoffpreise explodieren

24.02.2022, 13:59 Uhr | neb, t-online

An den Börsen herrscht Unruhe: Nach den Raketenangriffen auf die Ukraine schießt der Ölpreis in die Höhe. Aber auch weniger bekannte Rohstoffe ziehen stark an. Das dürfte auch die deutsche Wirtschaft belasten.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine starten die Börsen mit Verlusten, andere Anlageklassen profitieren von der großen Unsicherheit. Die Ölsorte Brent hat sich um mehr als sieben Prozent verteuert.



Gegen Mittag wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte bei 105,10 Dollar gehandelt, das sind 7,75 Dollar mehr als am Vortag. Zuletzt erreichte der Ölpreis 2014 ähnliche Werte.



Auch der Preis für Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte bedeutend zu. Hier zog der Preis für ein Barrel am Donnerstag im Mittagshandel um 7,31 Dollar auf 99,84 Dollar an.

Palladium und Gold

Wegen des Krieges in der Ukraine flüchteten sich die Anleger in vermeintlich sichere Werte wie Gold, dessen Preis den höchsten Stand seit Beginn 2021 erreichte.

Einen großen Schub gab es auch beim Edelmetall Palladium, das etwa für Autokatalysatoren benötigt wird. Mit einem Plus von 8,6 Prozent steuert das Edelmetall auf den größten Tagesgewinn seit zwei Jahren zu und kostet mit 2.695,58 Dollar je Feinunze so viel wie zuletzt vor sieben Monaten.



Das kann auch die deutsche Wirtschaft erheblich treffen. "Sofern sich die Automobilproduzenten in den letzten Monaten nicht mit ausreichend Material versorgt haben, müsste im Falle von Angebotseinschränkungen wohl die Produktion gedrosselt werden", warnt Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann.



"Die benötigten Mengen Palladium anderweitig zu beziehen, dürfte kaum möglich sein." Die Chipkrise im vergangenen Jahr hatte bereits deutlich gemacht, wie abhängig die Autoindustrie von seltenen Rohstoffen ist.

Aluminium und Nickel

Russland ist zudem der weltgrößte Anbieter für Aluminium. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist der Preis für Aluminium daher ebenfalls auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Aluminiumpreis sprang am Donnerstagmorgen um fast 5 Prozent auf ein Rekordhoch von 3.450 US-Dollar je Tonne nach oben, berechnen Analysten der Commerzbank.

Der Preis für das Metall übertraf damit das bisherige Hoch, das in der Wirtschaftskrise 2008 erreicht worden war. Das könnte auch in Deutschland zu einer höheren Inflation führen, denn Aluminium ist in vielen Produkten enthalten.



Auch Nickel machte einen ähnlichen Sprung: Hier steigerte sich der Preis um 4 Prozent und erreichte mit knapp 25.400 US-Dollar je Tonne ein neues Mehrjahreshoch. Russland ist auch der weltweit größte Produzent von Nickel.

Um Aluminium zu produzieren, brauchen die Erzeuger Erdgas. Das bedeutet: Selbst Aluminium, das nicht in Russland produziert wird, dürfte teurer werden. Denn auch die Gaspreise zogen am Donnerstag stark an. Produzenten, die etwa in der EU das Metall herstellen, müssen daher ebenfalls mit höheren Kosten rechnen.

Palmöl

Auch die Lebensmittelbranche könnte die Auswirkungen des Angriffs spüren. Aus Furcht vor Versorgungsengpässen decken sich Anleger mit Palmöl ein. Der Terminkontrakt auf das als Lebensmittel und Treibstoff genutzte Pflanzenfett steigt in Kuala Lumpur um 7,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 6.444 Ringgit (1.373 Euro) je Tonne.



Wegen des Ukraine-Konflikts drohen Lieferausfälle bei Sonnenblumenöl aus der Schwarzmeer-Region. So lange es dort keine Entspannung gebe, müsse mit einer Fortsetzung der Palmöl-Rekordjagt gerechnet werden, sagt ein Börsianer.

Die westlichen Regierungschefs hatten für den Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine bereits härtere Sanktionen angedroht. Diese könnten bereits im Laufe des Tages verkündet werden. Analysten rechnen damit, dass die Energiepreise weiter steigen werden.

Weizen

Weizen wird häufig nicht als klassischer Rohstoff wie Gold oder Aluminium wahrgenommen – an der Börse spekulieren Anleger aber sehr häufig auf das Getreide. Sowohl Russland als auch die Ukraine sind große Weizenproduzenten. Gemeinsam machen die Länder einen Anteil am weltweiten Handel mit dem Agrarrohstoff von etwa einem Viertel aus.



Der Preis für einen Scheffel stieg am Donnerstag um mehr als fünf Prozent auf knapp 935 US-Cent und damit auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2012. Der Preis an der Rohstoffbörse in Chicago (COBT) sei am Morgen um den maximal möglichen Betrag von 50 US-Cent gestiegen, sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.