Aktien New York: Erholungsgewinne bröckeln ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- Börse n haben nach ihren Ende letzter Woche erlittenen Verlusten am Montag wieder etwas zugelegt. Positive Impulse kamen aus China: Die gelockerten Covid-19-BeschrĂ€nkungen in den Metropolen Shanghai und Peking nĂ€hrten Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft. Gleichwohl blieben die jĂŒngsten Inflations- sowie Zinserhöhungssorgen prĂ€sent, so dass die anfĂ€nglich noch deutlichen AufschlĂ€ge im Handelsverlauf merklich zusammenschmolzen.