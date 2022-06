Aktien Frankfurt Ausblick: Dax erneut von Zinssorgen beeinträchtigt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Pfingstmontag dĂŒrfte der Dax am Dienstag wieder einen RĂŒckschritt machen. Knapp eine Stunde vor Eröffnung des Xetra-Handels verlor der X-Dax als Indikator 0,73 Prozent auf 14 547 Punkte. Getrieben von Corona-Lockerungen in China hatte er tags zuvor in einem ruhigen Feiertagshandel mit 14 709 Punkten das höchste Niveau seit Ende MĂ€rz erreicht. Auch der EuroStoxx wird nun schwach erwartet.