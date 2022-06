Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitlich - Zinsschritt in Australien überrascht

B├Ârsen News Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitlich - Zinsschritt in Australien ├╝berrascht Von dpa-afx 07.06.2022 - 09:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienm├Ąrkte haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden, Marktbeobachter sprachen dabei von einem unruhigen Handel. W├Ąhrend an Chinas Festlandb├Ârsen die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung nach der Lockerung der Corona-Beschr├Ąnkungen noch weiter st├╝tzte, befeuerten die steigenden Anleiherenditen und ein ├╝berraschend hoher Anstieg der Leitzinsen in Australien an vielen Handelspl├Ątzen der Region die Konjunktur- und Zinssorgen der Anleger. Die B├Ârse n in Japan und auf dem chinesischen Festland verbuchten moderate Gewinne, dagegen beendete die B├Ârse in Sydney den Handel deutlich im Minus.

In Japan fiel der Yen auf ein 20-Jahrestief, was wiederum den Exporteuren der Region R├╝ckenwind verschaffte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem d├╝nnen Plus von 0,10 Prozent auf 27943,95 Punkten. Gefragt waren etwa Autobauer, Nissan verteuerten sich um knapp drei Prozent, f├╝r Toyota ging es um mehr als ein Prozent nach oben.

F├╝r den CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands ging es um 0,31 auf 4179,13 Punkte aufw├Ąrts. Nach den Corona-Lockerungen w├Ąchst dort die Hoffnung auf ein Ende der Unterbrechungen in der Logistik, in Shanghai nimmt der Lieferverkehr wieder kr├Ąftig an Fahrt auf mit einem Containerumschlag nahezu auf dem Niveau vor den Lockdowns. Der Lieferverkehr auf der Stra├če d├╝rfte nach Einsch├Ątzungen von Branchenvertretern in etwa zwei Wochen wieder komplett wiederhergestellt sein. In Hongkong konnte der Hang-Seng-Index jedoch von diesem Optimismus nicht mehr profitieren und gab zuletzt 0,45 Prozent auf 21 557 Punkte nach.