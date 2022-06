dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus erwartet

ASIEN: - NIKKEI, HANG SENG IM PLUS; CSI 300 IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienm├Ąrkte keine einheitliche Richtung gefunden. W├Ąhrend es in Japan und Honkgkong nach oben ging, gaben die Kurse in China ├╝berwiegend nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor Handelsende knapp ein Prozent zu. In Hongkong konnte der Hang-Seng-Index getrieben von einer starken Entwicklung der Technologie-Titel zuletzt sogar knapp zwei Prozent zulegen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands verlor dagegen im sp├Ąten Handel leicht an Boden.