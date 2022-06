Börsen News Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dank guter Vorgaben moderat im Plus erwartet Von dpa-afx 08.06.2022 - 08:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab des Dax dĂŒrfte am Mittwoch mit moderaten Gewinnen weiter gehen. Knapp eine Stunde vor Eröffnung des Xetra-Handels signalisierte der X-Dax fĂŒr den deutschen Leitindex ein Plus von 0,35 Prozent auf 14 608 Punkte. Nach dem starken Pfingstmontag hatte es am Vortag einen RĂŒckschlag bis an die 100-Tage-Linie gegeben. Die internationalen Vorgaben sprechen nun aber fĂŒr einen positiven Auftakt.

Etwas RĂŒckenwind kommt von der Wall Street, wo es am Vorabend nach dem europĂ€ischen Handelsende noch deutlich aufwĂ€rts gegangen war. US-Finanzministerin Janet Yellen habe vor dem Finanzausschuss des Senats ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die hohe Inflation nun etwas zurĂŒckkomme, hieß es bei der Credit Suisse. In Asien nahmen am Morgen viele Indizes den positiven Trend der US-Börse auf.

"Die Anleger versuchten derzeit, eine Balance herzustellen zwischen der Angst vor einer Rezession und der Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht", sagte der Barclays-Marktstratege Emmanuel Cau. Ohne einen entscheidenden RĂŒckgang der Inflation gehe der Druck, unter dem die Notenbanken stehen, aber so schnell nicht zu Ende. "Bis die Auswirkungen einer strafferen Politik klarer werden, könnten die MĂ€rkte nervös bleiben, da der Weg zu einer sanften Landung schmal ist", so der Experte.

Börsianer rechnen daher am Mittwoch damit, dass sich die Anleger vor wichtigen Ereignissen, die zum Ende der Woche anstehen, nicht mehr allzu weit aus dem Fenster lehnen werden. Am Donnerstag wird erwartet, dass die EZB ihre geldpolitische Wende einleitet, mit einer möglichen ersten Zinsanhebung dann im Juli. Am Freitag werden dann die jĂŒngsten Verbraucherpreise aus den USA erwartet. SpĂ€testens die Marke von 14 700 Punkten, die am Montag erreicht wurde, gilt derzeit bei vielen Experten als Deckel. Dort verlĂ€uft derzeit die exponentielle 200-Tage-Linie.