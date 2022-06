Aktien Europa: Moderate Verluste - Anleger tun sich mit Richtungssuche schwer

Zur gleichen Zeit gab in London der britische FTSE 100 um 0,21 Prozent auf 7584,20 ZÀhler nach, wÀhrend an der Pariser Börse der französische Cac 40 mit minus 0,43 Prozent auf 6472,54 ZÀhler noch ein wenig stÀrker sank.

Börsianer beschreiben die Stimmung an den MĂ€rkten als Ă€ußerst nervös und anfĂ€llig - dies zeigt sich auch am Auf und Ab der Kurse in den vergangenen Tagen. Die Investoren weltweit sorgen sich um zu starke Schritte der Notenbanken bei der InflationseindĂ€mmung. "Die Gefahr einer gleichzeitigen KonjunkturabkĂŒhlung durch ein anziehendes Renditeumfeld wird derzeit in den AktienmĂ€rkten eingepreist", erlĂ€uterte Marktbeobachter Andreas Lipkow von Comdirect.