dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste vor EZB-Zinswende erwartet

ASIEN: - NIKKEI 225 IM PLUS; CSI UND HANG SENG IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienm├Ąrkte am Donnerste keine einheitliche Richtung gefunden. In Japan baute der Nikkei 225 seine Gewinne vom Vortag aus. Der japanische Leitindex stieg kurz vor Handelsende 0,4 Prozent, nachdem er am Mittwoch etwas mehr als ein Prozent zugelegt hatte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands musste dagegen im sp├Ąten Handel einen gro├čten Teil seiner Gewinne vom Vortag abgeben und b├╝├čte zuletzt 0,6 Prozent ein. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index zuletzt leicht nach.