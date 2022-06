Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Verluste vor EZB-Zinswende

Laut dem Volkswirt Francesco Pesole von der ING-Bank steht angesichts der bisher zögerlichen Haltung der EZB die Frage im Mittelpunkt, ob eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli beschlossene Sache ist oder ob es sogar Raum fĂŒr eine Erhöhung um gleich 50 Basispunkte gibt. "Eine Absage an doppelte Zinsschritte wĂŒrde am Markt fĂŒr Erleichterung sorgen", glaubt der Experte Thomas Altmann von QC Partners.

Vorbörslich bleiben die Anleger am Donnerstag in der Defensive, im Tradegate-Handel gab es nur vergleichsweise wenig AktivitĂ€t. Laut den Experten der ING gilt dies schon lĂ€nger, schon in den vergangenen beiden Wochen sei an den Börsen bei einer eher geringen Handelsspanne nur relativ wenig umgesetzt worden. In frĂŒheren FĂ€llen sei diese Kombination ein Vorbote fĂŒr deutlich fallende Kurse gewesen, warnen sie.