Aktien New York Ausblick: Moderate Verluste nach EZB-Entscheid

Bei den US-Einzelaktien d├╝rften zun├Ąchst am Donnerstag wiederum Tesla-Papiere im Blick stehen. Die Aktien des Elektro-Autobauers zogen im vorb├Ârslichen Handel um zuletzt gut zweieinhalb Prozent nach einer Kaufempfehlung durch die Schweizer Bank UBS an. Analyst Patrick Hummel sieht nach dem Kursr├╝ckschlag eine gute Einstiegsgelegenheit f├╝r Investoren. Die Tesla-Aktie hat im laufenden Jahr rund ein Drittel an Wert verloren. Nun sei es "an der Zeit, risikofreudiger zu werden", ermunterte der Branchenkenner die Anleger. Vom chinesischen Verband PCA gelieferte Zahlen belegten zudem f├╝r Mai nahezu eine Verdreifachung der Tesla-Produktion in dem Land im Vergleich zum Vormonat.