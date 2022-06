Aktien New York Schluss: Kursrutsch - EZB-Aussagen schüren Wachstumssorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wachstumssorgen haben die US- B├Ârse n wieder fest im Griff. Die wichtigsten Aktienindizes weiteten am Donnerstag ihre Vortagesverluste deutlich aus. Als Belastung erwiesen sich die j├╝ngsten Entscheidungen und Aussagen der Europ├Ąischen Zentralbank (EZB). Die hohe Inflation bringt die Notenbanker der Eurozone zum Gegensteuern: So ist das Ende der konjunkturst├╝tzenden Netto-Anleihek├Ąufe zum 1. Juli beschlossen, zudem wird es im kommenden Monat erstmals seit elf Jahren eine erste Zinserh├Âhung geben. Im September k├Ânnte ein weiterer Zinsschritt folgen.