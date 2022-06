Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitlich ins Wochenende

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten AktienmĂ€rkte in Fernost haben sich am Freitag kontrĂ€r entwickelt: WĂ€hrend die Börse n in Festland-China und Hongkong mehr oder weniger deutliche Gewinne verbuchten, gingen die HandelsplĂ€tze in Japan und Australien mit klaren Verlusten ins Wochenende. Letztere litten unter den schwachen Vorgaben der US-AktienmĂ€rkte vom Vortag im Zusammenspiel mit zunehmenden Ängsten vor einer hohen Inflation, weiteren Zinserhöhungen und einem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum.