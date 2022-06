Aktien Frankfurt Eröffnung: Inflations- und Zinssorgen belasten den Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag weiter abwĂ€rts gegangen. Inflationssorgen und - damit einhergehend - die tags zuvor angekĂŒndigte Zinswende durch die EuropĂ€ische Zentralbank (EZB) drĂŒckten auf die Stimmung der Anleger. Daher hatten am Donnerstag auch die US- Börse n letztlich krĂ€ftig nachgegeben.