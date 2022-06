Aktien Frankfurt Eröffnung: Inflations- und Zinssorgen drücken schwer

An diesem Freitag richtet sich der Blick wieder voll Sorge auf die USA, wo Daten zur Preisentwicklung im Mai anstehen. Das löste denn wohl auch im spĂ€teren Handel an der Wall Street den Löwenanteil der dortigen Kursverluste aus, schließlich steht in der neuen Woche die nĂ€chste Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) an. Der Markt rechnet erneut mit massivem Preisauftrieb.

Wie dann die Reaktion ausfĂ€llt, lĂ€sst sich allerdings laut Jeffrey Halley, Marktanalyst beim Broker Oanda, nur schwer abschĂ€tzen. Bei einer Teuerungsrate von 8,4 Prozent oder höher rechnet er mit einer Flucht aus Risiko ĂŒber alle Anlageklassen hinweg - mit Ausnahme des US-Dollar. Liege die Teuerung "nur" bei höchstens 8,2 Prozent, könne indes eine Erleichterungsrally einsetzen, weil dann die Zinserwartungen an die Fed sĂ€nken, glaubt Halley.

Unter den Einzelwerten im Dax eröffneten die Aktien von Bayer als einziger Wert im Plus, gaben dann aber nach. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent abwÀrts. Der Agrarchemiekonzern gewann einen weiteren Prozess in den USA zu seinem Unkrautvernichtungsmittel Roundup als Krebsauslöser. Positiv sei, dass sich Bayer damit nun in drei aufeinander folgenden FÀllen durchgesetzt habe, so Barclays-Analystin Emily Field. Wichtiger sei aber die anstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, ob dieses einen Fall im Glyphosat-Rechtsstreit zur Verhandlung annimmt oder nicht. Mit einer Entscheidung hierzu rechnet Analyst Dominic Lunn von der Credit Suisse an diesem Montag (13. Juni).

Ansonsten bewegten vor allem zwei Umstufungen: So sprangen die Papiere von Knorr-Bremse an der MDax-Spitze um 1,9 Prozent hoch. Die Aktien des Herstellers von Bremssystemen fĂŒr ZĂŒge und Lkw profitierten von einer Hochstufung auf "Buy" durch die Citigroup. Analyst Vivek Midha schrieb: "Ein gefallener Engel wird von der Value-Falle zum werthaltigen Investment." Er rechnet damit, dass der ehemalige Anlegerliebling wieder in der Gunst steigt, weil sich die Investoren wieder mehr fĂŒr China-Engagements erwĂ€rmten.

GFT Technologies dagegen bĂŒĂŸten rund sechs Prozent ein. Die Privatbank Berenberg hatte zuvor ihr Anlageurteil fĂŒr den IT-Dienstleister aus BewertungsgrĂŒnden von "Buy" auf "Hold" gesenkt und sieht kaum mehr weiteren Spielraum fĂŒr Kurssteigerungen.