Aktien Frankfurt: Dax schwach - Inflation und Zinsaussichten belasten

Unter den Einzelwerten im Dax eröffneten die Aktien von Bayer als einziger Wert im Plus, gaben dann aber nach. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent abwÀrts. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern gewann einen weiteren Prozess in den USA zu seinem Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Positiv sei, dass sich Bayer damit nun in drei aufeinander folgenden FÀllen durchgesetzt habe, so Barclays-Analystin Emily Field. Wichtiger sei aber die anstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, ob dieses einen Fall im Glyphosat-Rechtsstreit zur Verhandlung annimmt oder nicht. Mit einer Entscheidung hierzu rechnet Analyst Dominic Lunn von der Credit Suisse am Montag.