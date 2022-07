Gaskrise | Euro ist so wenig wert wie vor 20 Jahren

Der Euro ist am Mittwoch erstmals seit 20 Jahren unter 1,02 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag fiel der Kurs der europ├Ąischen Gemeinschaftsw├Ąhrung bis auf 1,0162 US-Dollar. Er kostete damit so wenig, wie zuletzt Ende 2002. Am Morgen hatte der Euro noch rund einen Cent h├Âher notiert. Bereits am Vortag war der Euro um rund zwei Cent eingebrochen. Die Europ├Ąische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0177 (Dienstag: 1,0290) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9826 (0,9718) Euro.