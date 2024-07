Für Anleger stellt sich allerdings die Frage, ob es sinnvoll ist, ausgerechnet in die Allzeithochs der Indextreiber zu investieren, denn die meisten Experten sind sich einig, dass der KI-Boom noch lange nicht vorbei ist. Der Finanzexperte und Chef des Neobrokers Smartbroker, Thomas Soltau, verrät im Gespräch mit t-online, wie sich Anleger in der aktuellen KI-Euphorie verhalten können.

Nvidia und Co. im Allzeithoch?

Nvidia dominiert den Markt für KI-Chips mit einem geschätzten Marktanteil von 80 Prozent, wobei sich der Umsatz des Unternehmens in letzter Zeit in jedem Quartal verdreifacht hat. Dies hat dazu geführt, dass der Aktienkurs des Unternehmens im ersten Halbjahr um rund 150 Prozent gestiegen ist.

Neben Nvidia gelten auch Microsoft (8,47 Prozent), Alphabet (6,62 Prozent), Meta (5,73 Prozent), Apple (5,53 Prozent) und Amazon (4,91 Prozent) als größte Treiber des S&P 500. Diese Unternehmensschwergewichte sind für etwa 65 Prozent der Renditen des S&P 500 verantwortlich, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz jetzt und in den kommenden Jahren der profitabelste Sektor sein könnte.

Marktkapitalisierung ebenfalls in luftiger Höhe

Was für steigende Kurse sorgt, gilt jedoch auch umgekehrt. Darauf weist Finanzexperte Thomas Soltau hin. "Sollte eine dieser Aktien signifikant an Wert verlieren, kann dies ebenso negative Auswirkungen auf die Index-Performance haben." Die weltweit teuersten Unternehmen können nicht nur die Renditen überproportional steigen lassen, sondern auch plötzlich einbrechen – und mit ihnen die Indizes.

Nvidia baut Vorsprung aus

„Nvidia hat eindeutig die Absicht, seine Dominanz so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, und derzeit ist nichts wirklich in Sicht, was das in Frage stellen könnte", sagte Richard Windsor, Gründer von Radio Free Mobile, einem Forschungsunternehmen, das sich auf das digitale und mobile Ökosystem konzentriert.