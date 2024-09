Dax-Anleger hatten bereits in Erwartung weiter sinkender Zinsen in der Euro-Zone am Donnerstag bei Aktien zugegriffen. Der deutsche Leitindex rückte um 1,33 Prozent auf 18.588 Zähler vor. Der EuroStoxx50 gewann 1,2 Prozent.

KI-Fantasie treibt Technologiewerte in die Höhe

Unicredit erhöht Anteil bei der Commerzbank

Die Commerzbank gerät erneut in den Blick von Investoren. Laut Andrea Orcel, Chef der italienischen Großbank Unicredit, zeigt die Bank Interesse an einer Erhöhung ihres Anteils am zweitgrößten börsennotierten deutschen Finanzinstitut. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Unicredit bereits neun Prozent der Commerzbank hält, was die Aktien um 15,6 Prozent steigen ließ.