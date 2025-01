Warum wird weniger Bier getrunken?

Dieser Trend ist jedoch nicht einheitlich: In Ländern wie Mexiko oder China bleibt Bier weiterhin beliebt, besonders in jüngeren Zielgruppen. Auch innerhalb der USA gibt es regionale Unterschiede.

In Deutschland hat sich das Trinkverhalten in Bezug auf Bier in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Der Pro-Kopfverbrauch ist seit Jahren rückläufig, da viele Menschen zunehmend auf einen gesundheitsbewussten Lebensstil achten. Und zu dem gehört weniger Alkohol und mehr alkoholfreie Alternativen. Dennoch bleibt Bier auch in Deutschland ein populäres Getränk: Vor allem regional gebraute Biere erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit.