DSW: Deutsche Konzerne haben viele hausgemachte Probleme

Hohe Gehälter, altmodische Organisationen

Viele Firmen leisteten sich altmodische Organisationsstrukturen mit aufgeblähten Verwaltungen und wenig effizienten, kaum digitalisierten Prozessen – so werden Strukturkosten in die Höhe getrieben, so die Analyse. Das treffe besonders Banken und Pharmaindustrie. Zudem werde im globalen Vergleich zu wenig in Forschung und Entwicklung investiert.