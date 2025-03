Anzeige: Galaxy S25 Ultra: Mit voller Kraft in die zweite KI-Generation

Der Softwarekonzern Palantir profitierte stark von Aufträgen der neuen US-Regierung, wurde schon mit dem sehr erfolgreichen Chiphersteller Nvidia verglichen. Doch nun will Trump sparen.

Palantir ist ein Software-Unternehmen, das mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) für andere Unternehmen, aber auch staatliche Einrichtungen Daten erfasst, zusammenführt und analysiert. Unter anderem lassen sich so Geschäftsmodelle optimieren und Kosten einsparen. Doch auch Sicherheitsbehörden wie das Pentagon, Geheimdienste wie die CIA und das US-Militär zählen zu den Kunden. Diese wiederum können auf die anderswo gesammelten Daten zugreifen.

Das Geschäftsmodell ist umstritten: Einerseits lassen sich so Verbrechen bekämpfen, Anschläge verhindern, Spionagenetzwerke identifizieren, Drogenkartelle heben, militärische Einsätze planen. Doch andererseits steht hinter dem Datenschutz ein dickes Fragezeichen. Im zivilen Bereich wird Palantir vorgeworfen, die Bürger gläsern zu machen, weil seine Software enorm viel über jeden herausfinden kann. Zudem lautet der Vorwurf, dass Palantir mit seiner Software in Kriegen zum Töten beitrage, etwa in der Ukraine.

Lukrative Verträge

Die Verträge zwischen Palantir und seinen Kunden laufen meist auf Jahre und sind lukrativ. Entsprechend erfolgreich ist das Geschäft. Anfang Februar meldete das Unternehmen für das vergangene Geschäftsjahr ein Umsatzplus von 29 Prozent. Dieser stieg auf 2,87 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn hat sich auf 462 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt. Und als dann noch der Ausblick kam – fast eine Milliarde mehr Umsatz ist geplant – kannte die Börse kein Halten mehr: Die Aktie, die an der US-Börse Nasdaq gelistet ist, sprang sofort um mehr als 20 Prozent auf mehr als 100 US-Dollar.

Nach 20 Jahren der erste Gewinn

Das war nicht immer so: Obwohl schon gut 20 Jahre alt, machte das Unternehmen erstmals überhaupt im vierten Quartal 2022 einen Gewinn. Bis dahin arbeitete es an seiner Software. Es hat nach eigenen Angaben alles selbst entwickelt. Weil das gedauert hat, haben viele Kapitalgeber die Geduld verloren. Entsprechend mau war die Kursentwicklung. Jahrelang passierte wenig.

Nach dem Börsengang im Herbst 2020 ging es erst einmal ziemlich lange abwärts. Im Jahr 2022 war der Kurs einstellig. Die Durststrecke hielt bis zum Frühjahr 2023 an. Dann nahm das Ganze wieder Fahrt auf. Erst gemächlich, dann unfassbar schnell. Es war einer der "Trump-Trades" schlechthin: Investoren kauften die Aktie in Erwartung eines Wahlsieges von Donald Trump. Bei 125 US-Dollar war Mitte Februar dann aber abrupt Schluss.

Weniger Behördenaufträge?

Die Sorge kam auf, dass Palantir weniger Aufträge der US-Regierung bekommen würde als bisher, zumal das Verteidigungsministerium angeblich rund acht Prozent seiner Ausgaben reduzieren soll. Im öffentlichen Sektor sollen nach Anordnung des US-Präsidenten Milliarden eingespart werden. Die eigens dafür gegründete Doge-Behörde (Department of Government Efficiency) wird von Tech-Milliardär Elon Musk geführt.

Würde das alles so umgesetzt, könnte es die Wachstumsaussichten von Palantir schmälern: 40 Prozent der Einnahmen stammen derzeit aus Regierungsaufträgen. Dagegen könnten die von Trump ausgerufenen Zölle Palantir in die Hände spielen: Unternehmen könnten mehr Daten nachfragen, um ihre Kosten in den Griff zu bekommen oder um sich neu aufzustellen. Zugleich könnte Palantirs Software auch hilfreich sein, Musk und die Doge-Behörde bei der Suche nach Sparmöglichkeiten zu unterstützen.

Außerdem soll Palantir-Unternehmensgründer Alexander Karp gute Kontakte zu Elon Musk pflegen. Von ihm erhofft sich Palantir weitere Aufträge. Zudem gilt Musk als Freund von Palantir-Mitgründer Peter Thiel.

