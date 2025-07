Ein kurzes Aufatmen ging am Sonntag durch die Reihen der europäischen Spitzenpolitik und Wirtschaftsgrößen: Donald Trump und Ursula von der Leyen haben einen Zolldeal geschlossen – die befürchtete Eskalation ab August ist damit vom Tisch.

Es wurde jedoch schnell klar: Der Handelsdeal zwischen der EU und den USA ist kein großer diplomatischer Wurf, sondern ein teures Zugeständnis an den politischen Druck aus Washington .

Was als Deeskalation verkauft wird, ist in Wirklichkeit ein unausgewogenes Abkommen, der vor allem eines offenbart: Europas Schwäche und mangelnde Standfestigkeit gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump . Damit hat sich die EU selbst verzwergt.

Angst vor einem Handelskrieg dominiert die EU

15 Prozent Zölle auf breite Teile europäischer Exporte, dazu Käufe von US-Gas und Investitionszusagen für die USA in Milliardenhöhe. Im Gegenzug: ein paar Zollsenkungen für die Autobranche, vage Versprechen und eben das Ausbleiben einer Eskalation. Gleichzeitig werden die Zölle auf US-Autoimporte in die EU womöglich auf null reduziert – was die hiesigen Autobauer zusätzlich unter Druck setzen würde.