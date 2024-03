Geld verdoppelt sich alle zehn Jahre. So lautet eine grobe Faustregel. Damit dies wirklich so passieren kann, kann man auf einige Regeln setzen.

Geldanlage mit Aktien wirft im Schnitt sieben bis acht Prozent Rendite pro Jahr ab. Den Zinseszins eingerechnet, würde sich Ihr Geld damit alle zehn Jahre verdoppeln. So gut die Theorie. Wer allerdings einseitig investiert oder Aktien schlechter Firmen – wie Bayer oder Delivery Hero – in bedeutender Gewichtung im Portfolio hat, schrammt an diesem Ziel sicher weit vorbei. Wir wollen uns daher fünf Regeln anschauen, die bei der Geldanlage wirklich helfen können.

Regel 1: Fehler zulassen

Wer an der Börse langfristig erfolgreich sein will, braucht entweder viel Erfahrung oder einen guten Plan. Die Erfahrung ist eine Frage des Durchhaltevermögens, denn es gibt sie nur mit der Zeit und sie beinhaltet sicher auch schmerzhafte Verluste. Stellen Sie sich vor, Sie hätten im Januar 2020 begonnen, in Aktien zu investieren, kurz vor der Corona-Pandemie. Dann hätten Sie erstmal drei richtig harte Monate durchgemacht. Besser wurde es erst anschließend. Fehler zu machen, ist die erste Lektion des Marktes. Doch man lernt aus ihnen und sollte sie in Zukunft vermeiden.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten, immer unter dem Fokus des Chance-Risiko-Verhältnisses für Anleger. Sie erreichen Daniel auf seinem Portal www.feingoldresearch.de.

Regel 2: Persönliche Strategie finden

Man kann auch mit Disziplin und einer klaren Strategie den Sprung aufs Börsenparkett wagen und vermeidet so meist größere Verluste. Für diejenigen, die ihre Geldanlage aktiv gestalten und auch aktiv traden wollen, gilt: Risiken minimieren, Gewinne maximieren. In schlauen Büchern liest man oft, nicht mehr als ein Prozent seines Kapitals in einem Trade zu riskieren. Ist der betreffende Anleger aber sehr risikoscheu, wird er selbst dann schlaflose Nächte haben. Risikofreudige Naturen dagegen gehen manchmal "sinnlose" Trades eingehen, weil ihnen die Börse sonst keinen Spaß bereitet. Es wäre also falsch, hier pauschale Empfehlungen zu geben.

"Die Strategie der Geldanlage muss zur eigenen Persönlichkeit passen, jeder muss wissen, wo seine Schmerzgrenze liegt", findet Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Will man investieren, spekulieren oder nur zocken, welche Ziele werden verfolgt, wie viel Zeit steht zur Verfügung? Wer sich selbst kennt, wird vielleicht feststellen, dass ein Sparplan die bessere Lösung ist, während andere nur mit Hebelzertifikaten glücklich werden.

Regel 3: Die Königsregel des "Money Management"

Für alle Anleger gelten die gleichen mathematischen Regeln. Höchste Zeit, die bekannteste Vorschrift des Money Managements zu erwähnen: Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Oft werden gute Wertpapiere zu früh verkauft und schlechte viel zu lange gehalten. Das Problem: Kleinere Verluste lassen sich leicht wieder aufholen, während größere sehr schwer zu verkraften sind. "Wer nur zehn Prozent verliert, braucht einen Gewinn von gut elf Prozent, um den Rückschlag auszugleichen. Bei Verlusten von 50 Prozent ist hingegen eine Verdoppelung notwendig, was bereits extrem anspruchsvoll wird", erläutert der RoboMarkets-Experte.

Allerdings zeigen Aktien wie Netflix oder Meta in den letzten Jahren, dass dies durchaus passieren kann. "Die Regel kann bei sehr starken Marken oder Aktien eben auch dazu führen mit einem Mal raus zu sein und den Wiedereinstieg nicht zu finden", so Stefan Riße von der Fondsgesellschaft Acatis. Dennoch gilt: Je kleiner die Verluste sind, desto besser stehen die Chancen, sie wieder aufzuholen. Wer nur kleine Rückschläge verkraften muss, setzt sich intensiver mit Fehlern auseinander und lernt daraus.

Schnell reich? Vergessen Sie es!