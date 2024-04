Gewinne sichern? Aber mit System

Läuft die gekaufte Position sehr gut an und liegt im grünen Bereich, rückt sofort die Frage in den Mittelpunkt, wie Sie den Gewinn sichern. "Ein zu schneller Verkauf ist oft nicht ratsam, wie die alte Börsenregel 'the trend is your friend' auch untermauert", erklärt Vanyo Walter vom Broker Robomarkets.

Hier hilft erneut die bereits vorgestellte Stop-Loss-Verkaufsorder, ergänzt um die sogenannte Trailing-Komponente. Dabei steigt der gewünschte Verkaufskurs im Verhältnis zur Kurssteigerung der Aktie mit an. Sie loggen also den Abstand zum aktuellen Kurs ein; meist können Sie dies in Prozent oder als absoluten Betrag eingeben. Steigt der Kurs der Aktie nicht mehr und fällt um den Trailing-Abstand, wird die Position automatisch verkauft.

Die Anleger Wissen, welche Geldanlage sich wirklich lohnt! Jetzt anmelden und keine aktuelle Anlageempfehlung verpassen. Datenschutzhinweis anmelden

Sparpläne ebenfalls sinnvoll

Wenn Sie noch weniger Zeit aufwenden möchten, werfen Sie einen Blick auf die verschiedenen Sparpläne der Broker. Dabei legen Sie einmal fest, wie viel Geld Sie zu einem festen Termin, etwa am ersten eines Monats, in einen ETF, ein Indexzertifikat oder einen Fonds investieren wollen. Zum gewünschten Termin führt der Broker dann den Auftrag aus, das Geld wird von Ihrem Konto abgebucht. So kaufen Sie mal zu einem günstigen, mal zu einem teuren Kurs. Ohne sich lange mit den Märkten beschäftigen zu müssen, erhalten Sie so einen guten Durchschnittskurs.